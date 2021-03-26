شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تعلن فحص 1283 مريضا بالمجان في قافلة بـ «كينج مريوط» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الصحة في الاسكندرية، أعمال القافلة العلاجية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بكنج مريوط بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة استمرت لمدة يومي ضمت 6 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 38 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال .

وأوضح «السقعان» في تصريحات الجمعة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1283 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم إجراء 346 تحليلا طبيا مختلفا و28 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 821 مواطن من أهالى القرية في عدد من الموضوعات الصحية.

"صحة الاسكندرية": فحص 1283 مريض بالمجان في "كينج مريوط" (صور)

"صحة الاسكندرية": فحص 1283 مريض بالمجان في "كينج مريوط" (صور)

"صحة الاسكندرية": فحص 1283 مريض بالمجان في "كينج مريوط" (صور)

"صحة الاسكندرية": فحص 1283 مريض بالمجان في "كينج مريوط" (صور)

"صحة الاسكندرية": فحص 1283 مريض بالمجان في "كينج مريوط" (صور)