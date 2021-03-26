شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تعلن توفير 960 ألف جرعة ضد شلل الأطفال الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق مديرية الصحة في الاسكندرية، الأحد المقبل ولمدة أربعة أيام حملة التطعيم بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض شلل الأطفال، ضمن الحملة القومية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد المرض، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف ما يزيد عن 835 الف طفل مصرى، بالإضافة إلى 1696 طفل عربى وأجنبى من المقيمين بالمحافظة سيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريق طبى، من بينهم 612 فريق ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات، و1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأوضح «السقعان» في تصريحات الجمعة، أن إجمالى عدد المشاركين في الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية، يقرب من 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 48 الف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم «سابين»- النمط الثاني ويتم اعطائه بالفم، بما يعني توفير 960 الف جرعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف 121 فريق مرور و36 فريق إشراف مركزي للمتابعة الميدانية لأعمال الحملة ،علاوة على متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فورى .

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