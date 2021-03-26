شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم..وتوزع الجوائز 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل توزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" والتى أطلقها رئيس الجامعة للطلاب والخريجين Online خلال شهر رمضان الماضى، وذلك فى الواحدة ظهر الإثنين 5 أبريل المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال الخشت، فى بيان للجامعة اليوم، إنه سيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى فى كل مسار درع جامعة القاهرة إلى جانب توزيع شهادات تقدير على جميع الفائزين، بالإضافة إلى حصول الفائز الأول من الطلاب والخريجين على عشرة آلاف جنيه لكل منهما، والثانى 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون من الرابع حتى العاشر على 1000 جنيه، وباقى الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم.

وأوضح الخشت، أن المسابقة هدفها تقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين المصريين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز، وقد أثبتت التجربة الفعلية أن شباب مصر يمتلكون الموهبة فى القراءة الماهرة للقرآن الكريم ولا يحتاجون سوى الفرصة للتعبير عن أنفسهم وهو ما أتاحته جامعة القاهرة، عندما استجابت للمطالبات بأن لا تقتصر المسابقة على طلاب الجامعة فقط بل تشمل كافة طلاب الجامعات والخريجين أيضًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم تشكيل لجنة تحكيم من أساتذة متخصصين والقراء وممثلين للأزهر ووزارة الأوقاف، وقامت اللجنة بفحص كافة أعمال المتسابقين وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التى منحها كل عضو حيث تم جمع الدرجات وأخذ المتوسطات بعد مراجعتها لغويا والفحص من المنظور الفنى الدقيق فى علم القراءات.

وضمت لجنة التحكيم كل من: الدكتور عبدالله التطاوى مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، وفضيلة الشيخ محمود محمد الخشت القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والدكاترة محمد أحمد عيسوى، و سعد عبد الرحيم، ورامى أحمد، ومحمد القاسمى.

ومسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" هى مسابقة عامة شارك فيها 371 متسابقًا من طلاب وأساتذة الجامعات المصرية والأزهر، حيث اختص المسار الأول للمسابقة بالطلاب وبلغ عددهم 318 طالبا، منهم 188 طالبا من جامعة القاهرة، و130 من طلاب الجامعات المصرية وبينها جامعة الأزهر، وفى المسار الخاص بالأساتذة والعاملين والكبار تقدم 53 متسابقا منهم 19 من جامعة القاهرة، و34 متسابقا من خارجها.