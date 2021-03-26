شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن إزالة 1400حالة تعد على 150 ألف متر مربع بنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن انطلاق الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى رأسها التعديات علي نهر النيل لحماية مجري النيل وذلك في 16 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والري وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجاري في ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الاراضي .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحملات نجحت في إزالة حوالي 1400 حالة تعدي علي مساحة 150 ألف متر مربع علي نهر النيل، مشيراً إلي استمرار الحملات حتي يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها علي ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة .

وشدد شعراوي على ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة خاصة الموجودة علي نهر النيل والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التي يتم إزالتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة عقب تنفيذ الازالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أي تقصير في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها المحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المشاركة فى الحملات للحفاظ علي أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة .