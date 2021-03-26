شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية ملوي تعاود إيقاف أنشطة الكنائس بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، برئاسة اسقفها الانبا ديمتريوس، عن معاودتها إيقاف كل الأنشطة بجميع كنائس الايبارشية، كما تستمر القداسات بالحجز المسبق بنسبة 25% ، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا .

وكشف بيان صادر عن مطرانية ملوي، انه يمنع تماما( صلاة الثالث للمتوفون، قاعات العزاء، صلوات الحميم للمواليد، الزيارات المنزلية والاكتفاء بالتليفون)

وشدد الانبا ديمتريوس ،أسقف ملوي للأقباط الارثوذكس، انه علي خدام النظام تطبيق الاجراءات الاحترازية لكل فرد قبل دخول الكنيسة .

ونوه بيان مطرانية ملوي، ان الامانة تقتضي عند شعور أي شخص بأي اعراض ولو طفيفة ان يلتزم المنزل.