شكرا لقرائتكم خبر عن اليوريا بـ230 جنيه .. تعرف على أسعار الأسمدة في مصر اليوم الجمعة 26-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق الأسمدة الأزوتية في مصر اليوم الجمعة 26-3-2021، ارتفاع جديد في الاسعار اضافة الى الارتفاع الذى حققه سعر الطن الفترة الماضية والذى وصل أكثر من 250 جنيه حسب النوع يختلف من كل محافظة الى اخرى، ليرتفع مجدداً بمعدل 400 جنيه أخرى ليشمل النترات واليوريا والملح والفوسفات والكبريت، فيها حقق طن سماد الملح والسوبر 100 جنيه للطن .

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الأسمدة الازوتية في مصر اليوم الجمعة كالتالى:

سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم في الجمعيات الزراعية بـ156 جنيه وسعر الطن بـ3300 جنيه

سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ230 جنيه بزيادة 20 جنيه في الشيكارة ليصل سعر الطن الى 4600 جنيه بزيادة 400 جنيه دفعة واحدة.

سعر شيكار سماد النيترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيه وسعر الطن 3220 جنيه

سعر شيكارة سماد النيترات في السوق الحر بـ230 جنيه بزيادة 5 جنيهات في سعر الشيكارة ليصل سعر الطن 4600 جنيه بزيادة قدرها 100 جنيه.

سعر شيكارة سماد الفوسفات حسب النوع حيث يوجد 3 أنواع من سماد الفوسفسات هى :

فوسفات كفر الزيات بـ75 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1500 جنيه

فوسفات النوبارية بـ660 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن بـ1200 جنيه

فوسفات "مُحسّن التربة" بـ25 جنيه سعر الشيكارة وسعر الطن 500 جنيه

سعر سماد الملح بأنواعه الثلاثة هى :

ملح شركة الاسكندرية سعر الشيكارة بـ180 جنيه بزيادة 10 جنيه في الشيكارة ليصل سعر الطن الى 4600 جنيه بزيادة 200 جنيه.

ملح مستورد سعر الشيكارة بـ130 جنيه وسعر الطن بـ2600 جنيه

ملح شركة السويس سعر الشيكارة بـ145 جنيه وسعر الطن بـ2900 جنيه

سعر سماد الكبريت بنوعيه :

سماد كبرين تربة سعر الشيكارةب ـ60 جنيه وسعر الطن 1200 جنيه

سماد كبريت زراعى سعر الشيكارة بـ250 جنيه وسعر الطن 5000 جنيه

وبلغ سعر شيكارة السوبر فوسفات بـ60 جنيه ليصل اجمالى سعر الطن الى 1200 جنيه .

وأرجع عدد من المزارعين ارتفاع الاسعار الى احتياج بعض المحاصيل الشتوية الحالية الى السماح بشكل كبير مثل محصولى البطاطس و"الكوسة" (القرع)، وعدم كفاية حصة المزارع من السماد المدعم بالجمعيات الزراعية، الأمر الذى يساهم في ارتفاع السعر نظراً لزيادة الاقبال عليه في السوق الحر.

وذكرت الجمعية المصرية لموزعي وتجار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى أنه على الرغم من ارتفاع الاسمدة فى السوق الحر فى مصر الا أن أسعار الأسمدة تعد منخفضة طبقا للأسعار العالمية، حيث إن أسعار الأسمدة منخفضة في الخارج لرخص الغاز للمصانع التي تحصل على الغاز بسعر ٢ دولار للوحدة، بينما تحصل عليها المصانع في مصر بسعر ٤.٥ دولارات للوحدة الواحدة، لافتاً إلى أن الغاز يمثل ٦٠٪ من تكلفة المنتج، وهو ما يرفع أسعار الأسمدة في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز.

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