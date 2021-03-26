شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على طرق سداد فاتورة الغاز وتسجيل قراءة العداد من المنزل (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر البحث علي موقع جوجل عن طرق سداد فاتورة الغاز وكذلك تسجيل قراءة عداد الغاز على الموقع المخصص لتسجيل القراءات والتى يحتاجها المواطنون بشدة بسبب مرور محصِّل الغاز غالبًا وقت وجود المواطنين فى أعمالهم، وبعضهم يضطر لكتابة قراءة عداد الغاز علي باب الشقة، ويستلزم الأمر أحيانًا الانتقال إلي الشركة وتعطيل مصالحهم، ولذا فإن التسجيل الالكتروني لقراءة عداد الغاز أمرًا كان مستحبًا من المواطنين.

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد والذى يحدد قيمة استهلاك الغاز، ويتطلب الأمر معرفة مجموعة من الأرقام موجودة على أى فاتورة غاز خاصة برقم العداد والتى تمثل رقم المشترك.

وقام موقع شركة بتروتريد بالشرح من خلال رسم توضيحى يشرح كيفية قراءة العداد كما فى الشكل المرفق عن طريق قراءة عدد خمسة أرقام مظللة باللون الأسود على قراءة العداد.

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

وحددت شركة بتروتريد مواعيد إدخال قراءة عداد الغاز بمدة 15 يومًا تبدأ من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، ويبدأ سداد قيمة الفاتورة اعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلي نهاية الشهر.

والأرقام المطلوبة هي من اليسار، رقم المحافظة، والمنطقة، ويومية، وقطاع، وبلوك، وعمارة، وشقة، وفرعى، ويقوم المواطني بعد إدخال تلك الأرقام في الخانات المحددة فى موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد بالضغط على زر اعرض.

وقام موقع شركة بتروتريد بتحديد طرق سداد فاتورة الغاز كما يلي:

خدمة فودافون كاش.

خدمة أمان.

خدمة فوري.

خدمة مصارى.

خدمة Bee.

خدمة ممكن.

خدمة ضامن.

خدمة خدماتى.

وأوضح موقع بتروتريد طرق تسجيل قراءة عداد الغاز وهي:

موقع الشركة على الانترنت.

مندوبى الشركة خدمة العملاء من خلال الرقم المختصر 1122.

تطبيق الموبايل.

خدمة IVR على الرقمين من خلال الأرضى 09000727 أو 5727 من خلال الموبايل.

وتستطيع إدخال قراءة الغاز عن طريق الضغط على الرابط المخصص من شركة بتروتريد.

إقرأ أيضًا:

منصة الكهرباء الموحدة .. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجل قراءة العداد من المنزل

فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 .. مواعيد السداد ورابط الاستعلام

استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط)

تعرَّف على تردد قنوات الأطفال 2021.. ميكي وطيور الجنة وMBC 3 وسمسم وماجد

اضبط قنوات سي بي سي الآن .. تردد CBC العامة واكسترا ودراما وسفرة