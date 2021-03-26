شكرا لقرائتكم خبر عن «استمرار التراجع».. تعرف على سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر تراجعه مع بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 مارس 2021 ، بعدما حقق تراجع كبير فى نهاية تعاملات الخميس عما كان فى منتصف تعاملات نفس اليوم، متأثرا بحالة التذبذب التى شهدها سعر الذهب عالميا والذى قفز للأعلى بعد تصريحات محافظ الاحتياطى الاتحادى عن بدء تعافى الاقتصاد الأمريكى والتى ادلى بها الخميس، إلا أنه مالبث وعاد للهبوط بشكل كبير فى نفس اليوم، مقابل ارتفاع مؤشر الدولار الذى حقق أعلى نقطه له منذ 4 شهور.

ويشهد سعر الذهب فى مصر حالة من التذبذب هبوطا وصعودا خلال اليوم الواحد بسبب عدم الاستقرار عالميا مما يثير مخاوف المستثمرين الذين تراجعوا عن الاستثمار فيه واتجهوا نحو الملاذ الأكثر أمانا وهو الدولار

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر انتشارا 763.28 جنيه، بعدما سجل فى نهاية تعاملات الخميس 764.14 جنيه للقيراط.

وعالميا حققت الأوقية "الأونصة" عيار 24 سعرا قدره 1,727.61 $ للأونصة، بعدما سجل 1,729.50 $، فى نهاية تعاملات الخميس.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 872.32 جنيه وعالميا 55.54 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 799.63 جنيه وعالميا 50.92 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 763.28 جنيه وعالميا 48.60 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 654.24 جنيه وعالميا 41.66 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 508.85 جنيه وعالميا 32.40 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 436.16 جنيه وعالميا 27.77 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 363.47 جنيه وعالميا 23.14 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,106.23 جنيه وعالميا 388.81 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,132.15 جنيه وعالميا 1,727.61 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,231.90 جنيه وعالميا 5,554.40 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 872,318.99 جنيه وعالميا 55,544.03 $

سعر الذهب فى مصر وعالميا فى نهاية تعاملات الخميس 25 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 873.30 جنيه وعالميا 55.60 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 800.52 جنيه وعالميا 50.97 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 764.14 جنيه وعالميا 48.65 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 654.97 جنيه وعالميا 41.70 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 509.42 جنيه وعالميا 32.44 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 436.65 جنيه وعالميا 27.80 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 363.87 جنيه وعالميا 23.17 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) فى مصر 6,113.10 جنيه وعالميا 389.23 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,162.66 جنيه وعالميا 1,729.50 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,329.99 جنيه وعالميا 5,560.47 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 873,299.93 جنيه وعالميا 55,604.72 $

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