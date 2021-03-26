شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بـ«بيئة البحر الأحمر» يناشدون وزير المالية صرف «البدل النقدي» المتوقف منذ 16 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد العاملون باجهزة وزارة البيئة والمتمثلة بجهاز المحميات والفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيىة الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتدخل لصرف البدل النقدي الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ ١٦ شهرا حيث رفضت وزارة البيئة تنفيذ هذة الاحكام القضائية النهائية التي حصل عليها عدد من العاملين بجهاز المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر والفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة بعد رفع عدد من الدعاوي القضائية ضد مسؤولي جهاز شؤون البيئة للمطالبة بصرف البدل النقدي المتوقف للعاملين بالبحر الاحمر منذ ١٦ شهرا.

وقال العاملون المتضررون في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه بعد رفض ومماطلة وزارة البيئة في تنفيذ الاحكام القضائية لصالحنا قمنا باقامة جنح قضائية مباشرة ضد مسؤولي وزارة البيئة لعدم تنفيذ ٥٠ حكم قضائي نهائي باحقيتهم بصرف البدل النقدي والذي يشمل بدل الوجبة والضريبة والمتوقف صرفه لهم منذ نوفمبر ٢٠١٩ بما يعادل ٩٠٠ جنيه شهريا وذلك للعاملين في المحافظات النائية حيث تواجه وزيرة البيئة احكام بالخبس والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي

وأكد المتضررون أن البدل النقدي يعد جزء اساسي من المرتب الشهري وان البدل النقدي يحصل عليه مختلف العاملين بالبحر الاحمر إلا انه توقف صرفه للعاملين باجهزة وزارة البيئة في قطاع المحميات الطبيعية والذي يضم محميات وادي الجمال وجبل علبة والجزر الشمالية ومرسي علم بالاضافة إلى الفرع للاقليمي لحهاز شؤون البيئة.

وناشد العاملون المتضررون من توقف صرف البدل النقدي وبدل الوجبة والضريبة بتدخل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوجيه وزير البيئة بتنفيذ الاحكام القضائية وصرف مستحقاتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها بسبب انتشار فيروس كورونا

فيما اكد مسؤولو وزارة البيئة انه تم صرف البدل النقدي لشهري يوليو واغسطس لعام ٢٠٢٠ فقط وانه توقف الصرف لباقي الشهور.