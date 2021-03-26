شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية: البلح بـ 9 جنيهات وقمر الدين بـ 23 والزبيب بـ 20 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية التي يصل عددها الى 1350 مجمع استهلاكي، كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15الى 35 % اضافة الى السلع الاساسية من ارز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وايضا مجمدة.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً حول الاسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، واكد التقرير ان اسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا الى 17 جنيه للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام ب 20 جنيه، وافاد التقرير الوارد من شركات المجمعات ان قمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصري من 20 جنيه وصولا الى 24 جنيه بكل انواعه.

وبالنسبة لشنطة رمضان فقد اشار التقرير المعروض على الدكتور المصيلحي من شركات المجمعات الاستهلاكية انها حسب طلب المواطن مؤكدا ان الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا الى 207 من الجنيهات بحوالي 13 صنف من السلع، كما أكد التقرير الوارد الى المصيلحي ضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية مشيرا الى ان الارز يباع بالمجمعات بـ 8 جنيهات والزيت ب 17 جنيه للتر، واضاف التقرير ان الدواجن تباع بالمجمعات ب 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي ب 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة ب85 جنيها.

هذا وقد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية اضافة الى السلع الاساسية من ارز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة وجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا، واشار المصيلحي الى ان معارض اهلا رمضان سوف تبدأ في الفترة من 4 الى 12 ابريل القادم ، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض اضافة الى الشوادر التي سوف تنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تبدأ من 15 الى 35%.