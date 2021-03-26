شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أسئلة عن ساعة الأرض وموعد إطفاء الإضاءة 60 دقيقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دول العالم فى السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ"ساعة الأرض"، والذى يوافق يوم السبت 27 مارس 2021، بإطفاء الاضاءة فى أشهر المعالم السياحية فى كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة 60 دقيقة بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ.



ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير أهم الأسئلة الخاصة بساعة الأرض:1- ما هى ساعة الأرض؟

هى أكبر مبادرة عالمية أطلقها الصـندوق العالمي لصون الطبيعة للحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، تم إطلاقها في عام 2007 من مدينة سيدنى، ثم تحولت إلى ظاهرة عالمية إذ يشارك فيها ما يقارب 2 بليون نسمة في أنحاء العالم.

وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، وموعد للاحتفال السنوى به لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.



2- متى بدأ الاحتفال بساعة الأرض؟

ظهرت هذه الحملة عام 2007 فى مدينة سيدنى فى أستراليا، بمشاركة حوالى 2.3 مليون شخص، حيث تم إطفاء جميع الأضواء غير المهمة ثم انضمت 400 مدينة لساعة الأرض فى 2008 منها أتلانتا وسان فرانسيسكو وبانكوك وأوتاوا ودبلن وفانكوفر وفينيكس وكوبنهاجن ومانيلا وسوفا.

وكانت مدينة دبي هي المدينة المشاركة الأولى عربياً عام 2008 تبعتها القاهرة في عام 2009 ثم الرياض عام 2010.



3- ما تأثير إطفاء الإضاءة خلال ساعة الأرض في تخفيف انبعاث الغازات الضارة؟

ساعة الأرض تهدف للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغير المناخ، حيث إن إطفاء الأنوار والأجهزة خلال هذه الساعة ليس كافياً لإحداث فرق في نسبة الغازات الضارة في الجو، ولكن تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية هو الهدف.



4- لماذا تم اختيار السبت الأخير من شهر مارس لساعة الأرض؟

الأسبوع الأخير من شهر مارس عادة ما يكون في فترتي الربيع والخريف فى نصفى الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على التوالى، ويكون هناك تقارب في أوقات غروب الشمس في كل من نصفي الكرة الأرضية، وبالتالي ضمان أكبر قدر من التأثير البصري لعملية إطفاء الأضواء حول العالم.

5- كم حجم الطاقة التى وفرتها مصر خلال أخر مشاركة لها؟

وفرت مصر فى ساعة الأرض فى عام 2019، نحو 425 ميجا وات/ ساعة، والمقدر بنحو 508 آلاف جنيه، مقارنة بكمية وفر 242 ميجا وات/ ساعة خلال عام 2018، أما عام 2020 فلم يتم تنفيذ أى فعاليات خاصة بيوم الأرض بسبب جائحة كورونا.

6- ما شعار الاحتفال بساعة الأرض خلال هذا العام؟

شعار هذا العام هو "ارفع صوتك من أجل البيئة"، وجاء ذلك لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تلك الجائحة الناتجة عن خلل فى البيئة واستمرار التعدى على الغابات والحياة البرية.

7- كيف أشارك بساعة الأرض؟

يمكنك ذلك خلال تواجدك في منزلك من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية، وإغلاق التكييف، وترشيد عدد الأجهزة الكهربائية، وكذلك عدم الإبقاء على استمرار عمل موصل التيار الكهربائي إذا كنت لا تستخدم الأجهزة، وكذلك يمكن للأسرة قضاء الـ60 دقيقة فى غرفة واحدة وإطفاء إضاءات باقى الغرف.

