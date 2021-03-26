شكرا لقرائتكم خبر عن «نشاط رياح وأمطار».. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس بسبب حالة عدم الاستقرار في الطقس وانخفاض فى درجات الحرارة والتي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة

وأكدت الارصاد الجوية أن اليوم الجمعة 26 مارس 2021، يكون الطقس بارد على معظم أنحاء البلاد يصحبه نشاط للرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس كما تتكاثر الغيوم بشكل كثيف علي السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط الامطار علي ( السواحل الغربية خاصة عند مدينة الإسكندرية تكون متوسطة الشدة وتكون خفيفة الي متوسطة علي باقي المدن الساحلية ) كما تستمر درجات الحرارة في انخفاضها ليسود الطقس المائل للبرودة نهارا بارد ليلا .

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية ليوم الجمعة 26 مارس 2021

يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة

والطقس يكون لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة .

أما ليلا فأكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويكون الطقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

أكدت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40٪ تقريبا)

نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

« المصرى اليوم » تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 مارس على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 11

دمنهور 18 12

بلطيم 18 13

مطروح 17 12

السلوم 16 11

سيوة 19 9

بورسعيد 19 13

دمياط 18 13

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 11

السويس 20 14

العريش 18 12

رفح 17 11

رأس سدر 22 12

نخل 19 9

نويبع 23 15

طابا 22 13

كاترين 16 7

الطور 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 22 12

بنى سويف 22 12

المنيا 23 12

أسيوط 23 13

سوهاج 24 13

قنا 25 14

الأقصر 26 15

أسوان 27 16

ادفو 27 17

أبوسمبل 26 15

الوادى الجديد 25 14

شلاتين 28 17

أبورماد 28 17

حلايب 28 21

رأس حدربة 27 20

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