شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار اسعار الدواجن الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، وذلك قبل أيام من شهر رمضان ويتوقع الخبراء زيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب ولجوء عدد كبير من المواطنين لتخزين الدواجن المذبوحة استعدادا للشهر الكريم .

«المصري اليوم «تنشر اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار المزرعة اليوم الجمعة 26 مارس ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيه في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر



سعر الدواجن البيضاء من 26 إلى 29 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 37 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 34 جنيه جنيه .

سعر الرومي البرونزي من 45 إلى 47 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض من 37 إلى 443 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي من 49 إلى 52 جنيه للكيلو .

سعر البط المولار من 43 إلى 37 جنيه للكيلو.

سعر الأرانب من 41 إلى 43 جنيه للكيلو

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7.25 إلى 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 32 إلى 34 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 إلى 35 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 36 إلى 38 جنيها

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