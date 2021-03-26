شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هطلت علي عدد من مدن محافظة شمال سيناء أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلي انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأشار المحافظ إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.