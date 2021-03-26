شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 26-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021 في محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة: موعد صلاة الفجر 4.29 ص موعد صلاة الظهر 12.06 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.15 م موعد صلاة العشاء 7.34 م طالع المزيد عن الاسكندرية : السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية (صور) «جراحة نادرة عالميًا».. استئصال ورم يزن 3 كيلو من بطن طفل في الإسكندرية «صور» الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954