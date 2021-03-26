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تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 26-3-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021 في محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة:

موعد صلاة الفجر 4.29 ص

موعد صلاة الظهر 12.06 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.15 م

موعد صلاة العشاء 7.34 م

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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