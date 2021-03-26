شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح فندق عالمي بأرض مجاويش بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الجمعة احد فروع الفنادق العالمية بمدينة الغردقة والذي يقام ضمن مشروع الاصول غير المستغلة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بحضور وزراء السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام والمالية والتعليم العالي ويعد الفندق الجديد هو الثالث للمجموعة العالمية في مصر من فئة 5 نجوم على مساحة تزيد على 255 ألف متر مربع، تتوسّط أبرز المعالم الشهيرة في المنطقة وتمتد بطول كيلو متر على الشاطئ الساحر للبحر الأحمر، ويتضمن 410 فيلات وجناحا فندقيا مساحة كل منها 53 مترا مربعا و30 حوض سباحة رئيسيا، وقاعات الاجتماعات، والطعام والبارات، كما يضم مرافق الترفيه والرياضة

يذكر ان الفندق مقام على ارض قرية مجاويش السياحية المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام وتعد من اولي القري السياحية التي اقيمت بالغردقة وتم تطوير قرية مجاويش بموجب عقد شراكة بين «مصر للسياحة» التابعة لـ«القابضة للفنادق» وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، ويتضمن إنشاء فندق 5 نجوم بدلاً من 4، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.يشار إلى أن عقد الشراكة في قرية مجاويش تم التوقيع عليه في 2016، وكان ينص على حصول «مصر للسياحة» على عائد مالى يصل إلى 670 مليون جنيه، من بيع وحدات المشروع السياحية، بحد أدنى مضمون 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى امتلاك الفندق.ويلزم العقد شركة وادى دجلة بالتطوير الشامل للقرية، بداية من البنية التحتية مرورًا بالغرف والمطاعم وحمامات السباحة، وصولا لإقامة إسكان سياحى، ومنشآت تجارية وترفيهية وناد رياضى.وتبلغ مساحة قرية مجاويش نحو 465 ألف متر مربع، وقامت «القابضة للسياحة والفنادق» بطرحها للتطوير واستغلال الأرض الفضاء بها التي تبلغ مساحتها 375 ألف متر مربع بنظام المشاركة،