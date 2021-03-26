شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الكهرباء الموحدة .. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجل قراءة العداد من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث مع اقتراب نهاية الشهر على موقع جوجل عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التى يُطلق عليها اختصارًا اسم منصة الكهرباء، فى إطار محاولة من المواطنين تسجيل قراءة عداد الكهرباء وأيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ووكذلك دفع فاتورة الكهرباء.

يلزم التسجيل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستفادة من الخدمات المتاحة للمواطنين من خلالها، وفى حالة التسجيل السابق، سيطلب الموقع إدخال رقم المحمول وكذلك كلمة المرور، أما فى حالة التسجيل أول مرة فسيطلب إدخال رقم المحمول، والاسم الأول، والاسم الثاني، وكلمة المرور، والبريد الالكتروني، والجنسية، والرقم القومي.

تقوم منصة الكهرباء الموحدة التابعة للشركة القابضة للكهرباء والتى تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقديم 18خدمة للمواطنين وتلك الخدمات وهي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباءودفع فاتورة الكهرباء. تسجيل قراءة عداد الكهرباء. تركيب العدادات الكودية القانونية. خدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف. خدمة تغيير اسم صاحب العداد. خمة طلب شهادة بيانات تعاقد أو تصالح. تقديم عدادت الكهرباء الجديدة. تغيير اسم صاحب العداد. تركيب عداد كهرباء بدل فاقد. تركيب عداد كهرباء بدل تالف. استبدال عداد بقدرة أكبر. طلب رفع عداد. طلب فحص عداد. توصيل تيار مؤقت. تعديل توصيلة العداد. جدولة مديونيات على أقساط شهرية. توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية. طلب توصيل التيار الكهربي للمنشآت الاستثمارية.

وحتى الآن مازال الموقع تجريبًا ولم يتم بعد تفعيل سوي خدمة طلب تركيب عداد كودي فقط.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول على مواقع شركات توزيع الكهرباء المختصة، ويبلغ عددها عدد 9 شركات توزيع الكهرباء على على مستوي مصر، ويختار المواطن اسم الشركة التى يتبعها محل إقامته، والموجود اسمها موجودًا فى إيصال فاتورة كهرباء ويدخل على موقعهها على شبكة الانترنت للاستفادة من خدماتها.

معرفة فاتورة الكهرباء من موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

استعلم عن فاتورة الكهرباء من موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

استعلم عن فاتورة الكهرباء من موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

معرفة فاتورة الكهرباء من موقع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

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