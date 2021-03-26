شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور «الجملة»، في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021، استقرارا في أسعار العديد من السلع بينما انخفض سعر القليل منها مثل ورق العنب الذي انخفض سعره 5 جنيه، وذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم والذى يتوقع فيه الخبراء زيادة الأسعار من 10 إلى 25 % لزياة الاستهلاك .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة لليوم الخميس 25 مارس وذلك حسب اسعار سوق العبور، والذى تلجأ اليه الأسر لشراء الخضار والفاكهة للتخزين قبيل الشهر الكريم وتزيد الاسعار بقيمة 4 إلى 6 حنيه للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

سعر الطماطم من 1.10: 2 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.25: 2.40 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.6: 5.1 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 6.1: 12.1 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض 2.5: 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدى من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومى صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 12: 18 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 1.75: 4.25 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 8.5 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الفول اخضر من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 4 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 للواحدة

سعر البرتقال بلدى من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر برتقال سكرى من 3: 4.5 جنيه للكيلو

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6: 16 جنيه للكيلو

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 4: 16 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو

سعر الكاكا من من 7: 11 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيه للكيلو

اقرأ أيضا:

«شبورة وعاصفة ملاحية» الأرصاد الجوية تحذر من الطقس بدءًا من الجمعة حتى الثلاثاء

خسر 8 جنيه في 6 ساعات.. تذبذب سعر الذهب في مصر وعالميا نهاية تعاملات الخميس 25 مارس 2021

نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب نقل مركز لقاح كورونا في الدقهلية