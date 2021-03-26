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1975 حالة شفاء من فيروس كورونا في شمال سيناء منذ بداية الجائحة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء علي أن عدد حالات الشفاء من منذ بداية الجائحة يبلغ 1975 حالة شفاء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 331 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 117 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلي شفاء 7 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1995 حالة، مع وجود 4 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و57 أخرى تحت العزل المنزلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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