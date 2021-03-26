شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال تستهدف 55 ألف طفلًا وطفلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنطلق الأحد المقبل، تستهدف 55 ألف طفلًا وطفلة من سن يوم حتى 5 سنوات.

وأكد شوكة، في بيان، على مشاركة مشاركة 349 فريقا على مستوى المحافظة في الحملة..مشيرًا إلى أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

أضاف شوكة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتان على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ الطعام.

ناشد شوكة، المواطنين إلى تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض، مشيرًا إلى أنها الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.