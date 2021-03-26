شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ»: فحص 25 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ عن فحص 25643 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

جاء ذلك منذ إنطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء أمس الخميس .

كما أشارت أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهن تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3792 سيدة ، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3553 سيدة ، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3227 سيدة تم فحصها .