شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 58 مسجدًا فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الافتتاحات:مديرية أوقاف سوهاج1. آل خضيري – الجريدات – طهطا
2. الشوامين الدويك - طما
3. شباب الأحايوة غرب 1 - العسيرات
4. آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير - سوهاج
5. آل موسى حاجر مشطا- طهطا
6. الشيخ ذكري نجع حمد- طهطا
7. أبو شريف الرشايدة- العسيرات
8. السلام – الحريدية- المراغة
9. الشاذلي جزيرة طما- طما
10. الإيمان البحري الشوكا - طما
مديرية أوقاف مطروح11. الروضة – أطنوح- شرق مطروح
12. قرية الزيات- الزيات – شرق مطروح
مديرية أوقاف الإسماعيلية13. السلام فنارة
مديرية أوقاف الفيوم14. الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طامية
15. عبد الله صاوي – مركز طامية
16. النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طامية
17. ع عوض الأعرج – قطون اطسا
18. التوحيد- بقاليفة- سنورس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة19. مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبو حمص
20. مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوار
21. العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجات
22. التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادة
23. مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي - النوبارية
مديرية أوقاف أسوان24. العمدة – بنبان بحري
25. الحق المبين – الرقبة نجع النخل
26. الرحمن الرحيم- المنشية
27. الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرور
مديرية أوقاف دمياط28. مسجد علام – شطا - دمياط
مديرية أوقاف الشرقية29. الرحمة (العمدة)- أبو كبير
30. عزبة الضابط الكبيرة – أبو كبير
31. أبو عنائي( العجايمة)- أبو كبير
32. أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلة
33. عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبو حماد
34. عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبو حماد
35. مصطفي الورواري – أبو حماد
مديرية أوقاف المنيا36. خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنيا
37. الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغاغة
38. النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغة
39. العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص
40. أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي
41. مالك الملك – قرية السلام - سمالوط
42. السلام – كوم المحرص – بني عبيد
43. التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف الشرقية44. مسجد عبد السميع شبانه - فرسيس
45. حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيق
مديرية أوقاف البحيرة
46. السلام- دمتيوه- مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
47. الزين القبلي – كفر المنصورة
مديرية أوقاف الفيوم48. الحاج عربي منية الحيط – إطسا غرب
49. الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غرب
50. الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غرب
51. الرضوان الشرقي- أبو جندير- إطسا غرب
52. الوسطاني – بحر أبو المير – إطسا غرب
53. القاسم – دفنو – إطسا شرق
54. الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرق
55. رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق - اطسا
56. القرعة- ع القرعة – غرق قبلي
57. عبد الله صاوي- ع صميده – طامية
58. النور - الجمال – قصر رشوان- طامية