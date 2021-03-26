شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تعلن أسماء المشاركين في المسابقة الثقافية الكبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن أسماء الأئمة المشاركين في المسابقة الثقافية الكبري التي تنظمها وزارة الأوقاف للائمة والخطباء والواعظات ، وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات الأولية التي عقدت بديوان عام المديرية بالعريش.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن اختبارات المسابقة الثقافية الكبري ستجري بمقر مسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم.

أضاف مدير عام الأوقاف، أن المشاركين في الفرع الأول من المسابقة"أحكام التلاوة ومقاصد السور" هم كلا من ،عبد الحميد محمد عبد الرحمن ،عبد العزيز عطية عبد العزيز ، عبد العزيز الجيوشي عبد العزيز ربيع.

أشار المدير العام، إلي أن المشاركين في الفرع الثاني من المسابقة"الثقافة الفقهية" هم كلا من، السيد سعيد السيد ، عبد الله علي عبد البديع ، عبد المنعم حسن محروس ، بينما المشارك في الفرع الثالث"مخاطر الإلحاد مشكلات وحلول " هو السيد عبد الصمد ابراهيم، والمشارك في الفرع الرابع" أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع" هو ابراهيم محمد عبد الظاهر، والمشارك في الفرع الخامس" سائل تطوير الدعوة الإلكترونية"هو خميس حمدي أحمد حسين.