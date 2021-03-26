شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية عن وصول كشف «تنسيقات مصرية» للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد القادم، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد السبت في المركزين الصحيّين بمحافظتي غزة وخان يونس فقط.

وطالبت الهيئة المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأحد القادم في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.