شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار غزيرة فى الساعات الأولي من الصباح على مراكز محافظة البحيرة وخصوصًا المراكز الشمالية التى تقع على ساحل البحر المتوسطة وهي رشيد وإدكو وأيضًا كفر الدوار، وتوقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط من ميناء الصيد بقرية المعدية فى مركز إدكو وبوغاز رشيد التابع لمركز رشيد.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الاستعداد داخل المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستنفار المعدات فى كافة الأجهزة المعنية لرفع تراكمات المياه من الشوراع، وعقد غرفة عمليات المحافظة المركزية وغرف العمليات فى الوحدات المحلية لمتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها من سوء حالة الطقس اليوم ونشاط الرياح الشمالية الغربية علي مناطق شمال البلاد، ويزيد الاحساس ببرودة الطقس، وتتكاثر الغيوم بشكل كثيف من السواحل الشمالية وحتي شمال الصعيد، ويصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الغربية خاصة عند مدينة الإسكندرية تكون الأمطار متوسطة الشدة، وتكون خفيفة إلي متوسطة علي باقي المدن الساحلية، وتستمر درجات الحرارة في انخفاضها ويسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلاً.

أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية فى البحيرة