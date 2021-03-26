شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي علي 64 حالة مرضية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشئون الصحية عن توقيع الكشف الطبي علي عدد 64 حالة مرضية بالعريش، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقالت المديرية، أنه تم تنظيم قافلة طبية في في حي الكرامة بالعريش، لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان وصرف العلاج اللازم، حيث ضمت كلا الدكتور علي ابراهيم عمار، طبيب بالوحدة الصحية بالعريش، بشير منصور مصطفي مدير اداري بالاداره الصحيه بالعريش، ساميه سليمان محمد، بالادارة الصحية بالعريش.

أضافت المديرية، أنه تم الكشف الطبى على ٦٤حاله مرضيه في مختلف التخصصات الطبية، وتوزيع العلاج اللازم عليهم بالمجان، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.