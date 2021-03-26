شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلال بين والحرام بين».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الحلال بين والحرام بين».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن كلا من الحلال والحرام واضح وبين، ومساحة الحلال في الشريعة الإسلامية واسعة بينما مساحة الحرام ضيقة ومحدودة.

أشار جمعة، إلي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وان المنع والتحريم هو استثناء من الأصل، والفرق بين العلماء والجهلاء هو مدي فهم هؤلاء وأولئك لقضايا الحل والحرمة والضيق والسعة.

قال مدير عام الأوقاف، إنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.