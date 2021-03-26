شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة ثريا أماً مثالية لحزب الوفد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة المرأة فى اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء عن اختيار الحاجة ثريا سليم قويدر أما مثالية لهذا العام بمحافظة شمال سيناء ، وذلك لجهودها فى الحفاظ على أبنائها ورعايتها لأسرتها .

جاء ذلك فى الاحتفال الذى نظمته لجنة المرأة فى الحزب برئاسة عفاف الخليلى رئيس لجنة المرأة لاختيار الأم المثالية للحزب عن العام الحالى بحضور رمضان خليل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد وأشرف عبد اللطيف سكرتير عام اللجنة وعضوات لجنة المرأة وعدد من أعضاء الحزب والمكرمات وأسرهن .

ومن جانبها أكدت حياة ابراهيم عضو لجنة المرأة بالحزب على دور المختارة فى استحقاق اللقب .. حيث أنها بذلت جهودا كبيرة فى تربية أبنائها ورعاية أسرتها بعد ترملها .. مشيرة الى أنها مثال مشرف فى البذل والعطاء حتى تخرج جميع أبنائها من أكبر الجامعات ، ولها من الأبناء المهندس عماد البلك القيادى بحزب الوفد والمحامى ضياء البلك ممثل شمال سيناء فى النقابة العامة للمحامين والزميل الصحفى صلاح البلك نائب رئيس تحرير جريدة الوطن وآخرين يشغلون مراكز مرموقة .

ومن جهة أخرى .. تم تكريم عدد آخر من السيدات بهذه المناسبة .