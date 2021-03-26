شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 11 توجيها جديدا بشأن امتحانات شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت امتحانات شهر مارس بالمعاهد الأزهرية، وقد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات تخص المعاهد التي تعمل فترتين ونظام الامتحانات وذلك على النحو الآتى:

1- يراعي تطبيق نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول على الامتحانات الشهرية.

2- يراعى عند وضع الأسئلة تدرج الأسئلة في الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة ومواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي للمستوى الدراسي لكل شهر، ويعتبر ما يمتحن فيه الطالب منتهيا ولا يدرج في امتحان الشهر التالي.

3- انعقاد امتحانات المعاهد التي تعمل فترة مسائية بذات الفترة مع الالتزام بالجدول المعتمد من حيث اليوم وزمن كل امتحان في أي فترة من الفترتين.

4- المعاهد ذات المرحلتين (ع ، ث) وبها كثافة عالية فلا مانع من عقد امتحان مرحلة فترة صباحية وأخرى مسائية تحقيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

5- المعاهد التي تحمل بمقرات مدارس التربية والتعليم يعد امتحانها في الفترات التي تسمح بها المدرسة أو تعقد فترة مسائية في أقرب معهد أزهري في حالة عدم إمكانية عقدها في ذات المدرسة.

6- بخصوص صلة القرابة يتم اتخاذ كافة الضوابط المرسلة بتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات.

7- يتم التصحيح أولا بأول، وترصد الدرجات على البرنامج المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.

8- الالتزام بالإجراءات الاحترازية من عملية التطهير والتعليم والكشف عن الحرارة للجميع.

9- تحفظ أوراق الإجابة الخاصة بالشهور بنفس ضوابط لائحة حفظ أوراق الامتحانات.

10- بالنسبة لامتحانات المعاهد الخاصة تقوم المنطقة بإعمال شئونها نحو توفير الأسئلة من المعاهد المحيطة بها، وكذا إعمال شئونها نحو عملية التصحيح وإعلان النتائج.

11- تقوم كل منطقة بمتابعة أعمال الامتحانات، وإعداد تقارير يومية عن سير الامتحانات وترسل إلى رئاسة القطاع يوميا.