شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ»: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس لمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إستلام الادارات الصحية للحصة المقررة من التطعيم والمستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك إستعداداً لبدء الحملة يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى ولمدة أربعة أيام، كما تابعت أعمال إدارة الثقافة الصحية والدعوة والتوعية بأهمية الحملة وقالت أن العدد المستهدف بالحملة من عمر يوم حتى خمس سنوات هو 543782 طفل على مستوى المحافظة والفرق التي تم تدريبها هي 1245 فريق وأكدت على ضرورة وصول التطعيم لمستحقيه من الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين ويتم ذلك عن طريق الفرق الثابتة والمتحركة من شقة لشقة وضرورة تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجة الفرق المتحركة .

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