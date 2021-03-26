شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يمر اليوم خلف الشمس مباشرة فى ظاهرة فلكية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمر كوكب الزهرة اليوم الجمعة 26 مارس 2021 خلف الشمس مباشرة تقريبًا، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران العلوي"، حيث سينتقل الكوكب من "سماء الفجر" إلى "نجم المساء" وسيكون على مسافة درجة واحدة فقط من الشمس، مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بينما يضيع في وهج الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران العلوي للزهرة يحدث مرة في كل (584 يومًا) عندما تكون الأرض والزهرة على جانبي متعاكسين من الشمس، وهذا الحدث يمثل نهاية ظهور الكوكب في سماء الفجر وانتقاله ليصبح في سماء المساء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيمر كوكب الزهرة أيضًا بنقطة الأوج - وهو الوقت الذي يكون فيه بعيدًا عن الأرض - على مسافة 257,308,338 كيلومترا من الأرض، مما يجعله يبدو صغيرًا وبعيدًا جدًا، فإذا كان يمكن رصده فسيبلغ قطره 9.7 ثانية قوسية بينما يظهر قرصه مضاءً بالكامل.