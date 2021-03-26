غدًا.. الجيزة: غلق جزئي لمحور روض الفرج أعلى جزيرة الوراق لمدة 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين نطاق محافظة الجيزة أعلى جزيرة الوراق، سيتم الغلق الجزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري "تحيا مصر".

وأضافت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك سيتم بالتناوب حيث سيتم غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة عشرة أيام ابتداء من غد السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ وحتى الاثنين الموافق ٥/٤/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت محافظة الجيزة بأنه سيتم نشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال من خلال الشركة المنفذة.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.​