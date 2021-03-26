شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي 2021 المستحقة عن استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس مارس 2021، التى تُعرف باسم فاتورة شهر مارس اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021، وأعلنت الشركة عن شهر سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامات.

يوم 15 إبريل 2021:> بداية إصدار فاتورة مارس 2021.

يوم 14 مايو 2021:> انتهاء شهر السماح المحدد من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الأرضي قبل منع الاتصال.

يوم 15 مايو 2021:> بداية تحويل خط التليفون الأرضي إلي نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021:> انتهاء فترة السماح باستقبال الاتصالات لعدم دفع فاتورة التليفون.

يوم 15 يونيو 2021:> فرض غرامة على العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون المنزلي مع رفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

يمكن بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2021 اعتبارًا من أول دقات الساعة لبدء يوم 15 إبريل 2021، وذلك عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون على موقع الشركة المصرية للاتصالات ويمكن عن طريق الضغط على الرابط التالي معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ويلاحظ انه عندما يحاول العملاء ا لذين قاموا بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض الاستعلام عن فاتورة التليفون وستظهر لهم حتى نهاية يوم 14 إبريل رسالة تقول نصها: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

الدفع الكترونيًا من خلال موقع شركة WE.

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

خدمة مصاري.

خدمة فودافون كاش.

مكاتب البريد.

خدمة فوري.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

خدمة سداد.

خدمة Bee.

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