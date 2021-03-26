شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خدمة جديدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن خدمة التأمين الصحى الشامل، تتضمن 12 خدمة جديدة منها المسح البوزيترونى PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة، وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافٍ.
يذكر أنه جرى استحداث نظام جدول لأجور العاملين بهدف جذب القوى البشرية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للإمتداد المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ما يعد إحدى أولويات الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره من أهم تطور البناء المؤسسي، لافتًا إلى أن لائحة الإجور التي أقرتها الهيئة أصبحت من أهم عوامل الجذب للكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر، للعودة والعمل بداخل مصر، وهو ما تصبو إليه الهيئة لتصل إن تكون مستقبل صحة مصر.