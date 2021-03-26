شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خدمة جديدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية عن تقديم الهيئة حزم خدمية طبية جديدة للمنتفعين بالمنظومة في الـ6 محافظات بالمرحلة الأولي، مؤكدا أنها خدمات لم تكن متوافرة قبل ذلك.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن خدمة التأمين الصحى الشامل، تتضمن 12 خدمة جديدة منها المسح البوزيترونى PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة، وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافٍ.