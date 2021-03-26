شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين عن اللحوم التي ستوفرها الوزارة: خالية من العظام والدهون لا تزيد عن 7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برتوكول لتوفير 600 طن للحوم الاضاحي، والصدقات المشفاة، المغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الاوقاف، وخلال كلمته اثناء توقيع البروتوكول أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، ان توقيع البروتوكول هذا العام جاء مبكرا بهدف التخطيط الجيد والمنضبط عند التوزيع، واشار إلى ان العقد يشمل توفير 600 طن لحوم لصكوك الاضاحي كمرحلة أولي، مؤكدا أن العام الماضي وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لوزارة الاوقاف 1200 طن لحوم، لتوزيعها على المواطنين الاكثر احتياجا ضمن صكوك الاضاحي.

واضاف المصيلحي، أن اللحوم التي ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تكون خالية من العظام، والدهون بها لا تزيد عن 7%، مشيرا إلى ان تلك اللحوم تقوم شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) بتوصيلها إلى الاماكن المستهدف توزيع لحوم صكوك الاضاحي بها .

من جانبه اثنى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، على التعاون البناء مع وزارة التموين في توفير لحوم الاضاحي بجودة عالية، «واصفا إياه بانة نموذج للعمل الانساني المتكامل والمنضبط الذي يدرس» للتعاون بين الوزارتين في تلبية كل احتياجات المواطنين الاكثر احتياجا، واكد وزير الاوقاف، أن صك الاضحية هذا العام سوف يصل إلى 2000 جنيها، مشيرا إلى ان هذا المبلغ سيوفر اكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الاكثر احتياجا، مشددا انه لا يوجد أي مصروفات ادارية أو مكافأت أو مصروفات اعلانية تصرف من اموال المتبرعين لصكوك الاضاحي، ولكن تتحملها وزارة الاوقاف.