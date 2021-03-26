شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب نقل مركز لقاح كورونا فى الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة حول قيام مديرية الصحة في الدقهلية بنقل مركز تطعيم لقاح كورونا من مدينة شربين إلى مركز دكرنس بعد قيام المجتمع المدنى بتجهيز المكان اللازم بناءا على طلب وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، مما تسبب في إثارة غضب أهالى شربين والذين قررا مقاطعة التطعيم .

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: «أتقدم بطلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة في شأن نقل مركز تطعيم لقاح كورونا من مدينة شربين بعد قيام المجتمع المدني بعمل التجهيزات اللازمة في ضوء توجيهات السيد الدكتور مدير مديرية الصحة والذى قام بزيارة المكان وأعلن أنه تم وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، علما بأن عدد سكان شربين يتعدى نصف مليون نسمة بالإضافة للمراكز التابعة له».

وأضافت النائبة: «السؤال هنا لماذا تم النقل بعد أن قام الأهالى بعمل جميع التجهيزات وفقت للاشتراطات المصرح بها لذا نطالب بفتح المكان المعد في شربين للتوفير لقاح كورونا لأهالى المركز وتوابعه»

وقالت «عاصى» في تصريح للمصرى اليوم «فوجئت بحالة غضب شديدة بين أهالى مركز شربين والذين اتصلوا يستغيثوا من قيام وكيل وزارة الصحة في الدقهلية بنقل مركز تطعيم كورونا من مركز شربين إلى مركز دكرنس بعد إعلانه أن المركز بشربين ومطالبته للمجتمع المدنى بتوفير مكان وتجهيزه جيدا وهو ماحدث وقام بمعاينته ووافق عليه ولكن فجأة وبدون مقدمات يغير وجهة مركز التطعيم إلى مركز دكرنس مما يمثل مشقة كبيرة على أهالى مركز شربين بالإضافة للحساسيات والمشاكل السابقة بين المركزين مما يدفع أهالى شربين للعزوف عن أخذ التطعيم ونحن نريد التسيير على الأهالي لتشجيعهم للحصول على المصل «

وأضافت «لا أريد إعادة مركز التطعيم من دكرنس إلى شربين فهناك أيضا أهلنا وكل ما أطلبه افتتاح مركز آخر بشربين خاصة وأه تم تجهيز المكان بالفعل وتم انفاق آلاف الجنيهات عليه بناءا على تعليمات وكيل وزارة الصحة فلايحوز احباط من عمل وأنفق من الأهالى والا سنجد عزوف من أهل الخير بعد ذلك عن دعم منظومة الصحة لعدم المصداقية معهم»

يذكر أن النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب كتب منذ يومين على صفحته الرسمية أنه تم افتتاح مركز تلقيح كورونا بمستشفى دكرنس بالتزامن مع اعلان مديرية الصحة عدم انشاء المركز بشربين مما أثار غضب الأهالي متهمين وكيل وزارة الصحة بمجاملة النائب على حساب المواطنين .

وقال علاء عبدالرازق من أهالى شربين «للأسف وكيل وزارة الصحة لم يراعى مجهود أهل الخير وشباب مدينة شربين والذين عملوا ليل نهار لإنجاز وتجهيز المقر الخاص بتلقيح مصل كورونا حسب اشتراطات وزارة الصحة وتحت اشراف وكيل الوزارة نفسه ولكنه فجأة وبدون مقدمات نقل المركز إلى دكرنس ودون أي تجهيزات ارضاءا للنائب الذي سعى لخدمة أهالى مركزه على حساب أهالى مركز شربين «

وأضاف «أهالى شربين اتفقوا على عدم التوجه إلى مركز دكرنس للحصول على اللقاح حتى تم إعادة افتتاح المركز المخصص لمركز شربين والمعلن عنه في نهاية شهر ديسمبر»

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