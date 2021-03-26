شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات فى المهد على الأراضى الزراعية فى البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مصطفي على رئيس قرية البغدادي، بمركز البياضية جنوب الأقصر بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني بدون ترخيص لعدد ٢ حالة تعدى في منطقة حوض بربخ السيل ٣٠ بمساحة إجمالي 9 قيراط سور من البلك الأبيض والأسمنت.

وقام بتنفيذ الإزالة كلا من رئيس قرية البغدادي، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزاله على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.

وتمت الازالة بناء على تعليمات رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، بالتنسيق مع محافظة الاقصر لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة الأراضى الزراعية