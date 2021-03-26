إزالة تعديات فى المهد على الأراضى الزراعية فى البياضية جنوب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات فى المهد على الأراضى الزراعية فى البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مصطفي على رئيس قرية البغدادي، بمركز البياضية جنوب الأقصر بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني بدون ترخيص لعدد ٢ حالة تعدى في منطقة حوض بربخ السيل ٣٠ بمساحة إجمالي 9 قيراط سور من البلك الأبيض والأسمنت.
وقام بتنفيذ الإزالة كلا من رئيس قرية البغدادي، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزاله على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.
وتمت الازالة بناء على تعليمات رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، بالتنسيق مع محافظة الاقصر لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة الأراضى الزراعية
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