شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بزيارة وفد الكنيسة الروسية لكنيسة العذراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ،إن زيارة وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كأول زيارة للكنيسة، بحضور نيافة الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانة وإبراشية كفر الشيخ ودمياط، بداية مبشرة لزيارات وفود من دول متعددة، لرؤية وزيارة مسار العائلة بعد تطويره، وما تضمه الكنيسة من قطع أثرية نادرة، منها أثر قدم السيد المسيح على حجر، وعلى الجانب الأخر كُتب «الله 1»، لحفظ الحجر من الضياع أو الإهمال، معبراً عن سعادته بزيارة الوفد للكنيسة، مقدماً شكره وتقديره لنيافة الأنبا ماركوس، والسادة الكهنة وأعضاء الوفد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أنه يوجه الدعوة لكل السياح، لزيارة مسار العائلة وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا والتي تشهد اهتاماماً كبيراً من الدولة ،لتعود لما كانت عليه منذ إنشائها، مؤكداً أن الوفود كانت تتردد عليها من كافة أنحاء العالم.

وعبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالكنيسة ومسار العائلة بكفر الشيخ،وما حدث به من تطوير، كما تفقدوا الكنيسة وما تحتويه من أثار متعددة ومنها ى«كعب يسوع» وهو أثار كعب السيد المسيح على حجر وكتب على الجانب المقابل له لفظ «الله 1»،وأبدى الوفد اهتمامهم بالحجر الذي عليه أثر قدم السيد المسيح ،وشرح الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط، تاريخ الحجر للوفد.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا ماركوس أسقف ورئيس دير القديسة دميانه وابراشية كفر الشيخ ودمياط ،والقمص متياس موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا والقمص تيموثاوس يني،كاهن كنيسة السيدة العذراء بسخا، والقمص تادرس فتحي ،كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالمنشية الكبرى،جورج سمير ،عضو بيت العائلة فرع كفر الشيخ.