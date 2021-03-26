شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يقود حملة لرفع الإشغالات والرقابة على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بناءاً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات.

وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة قلين علي سلامه والنواب بالمدينه تم متابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي المخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وكذا التأكيد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع ادارة التموين والصحة والطب البيطري لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، وكذا التأكيد علي الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رءيس المدينة للمصري اليوم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الجهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، إضافة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين من شوارع المدينة.

قلين

قلين

قلين

قلين