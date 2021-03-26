شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدشين تطبيق البالطو فى بورسعيد والأقصر لتقديم استشارات طبية عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رضوى إمام، المشرف على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة تسعى لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتطبيق التحول الرقمى في الحصول على الخدمة الطبية، معلنة أنه تم تدشين تطبيق البالطو في محافظتى بورسعيد والأقصر، والتي هدفها الحصول على استشارات طبية عن بعد من خلال رسائل نصية، وبالتالي لا يشعر المواطن بأى نوع من أنواع الأعباء أو الصعوبة في الحصول على الخدمة.

وأضافت المشرف على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الهيئة تسعى لتطبيق التحول الرقمى من خلال منظومة الطب عن بعد والتطبيقات الاتصالات الطبية بحيث إن المواطن لا ينتقل للمنشأة الصحية للحصول على الخدمة، موضحًا أن تطبيق البالطو يجعل المواطن يتواصل مع الدكتور دون أن يذهب إلى المنشأة الطبية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت المشرف على الإعلام والتوعية الصحية بهيئة الرعاية الصحية، أنه تم استحداث عدة خدمات لتعزيز تجربة المرضى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بينها خدمة الحجز التليفونى وهى منظومة جديدة عبر سجلات إلكترونية يتم وضع علاج للمواطن عبر السجل الإلكترونى ويسمع في الصيدلية العلاج الخاص به، موضحة أن هذه عملية تسهل حصول المواطن على الخدمة، بجانب الإعلان عن خدمة فندقة الخدمات الطبية التي تستهدف تسهيل الحصول على الخدمة الطبية بجودة عالية.