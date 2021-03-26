شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف عمليات المرور لمتابعة آثار الرياح المحملة بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر
وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور الشبورة المائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.
وتنسق غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.
وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرابطة بين المحافظات.
وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وحرصت الإدارة العامة للمرور على تشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 30 مارس 2021، حيث يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل، كما يلى:
- يوم الجمعة 26 مارس:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد.
- يوم السبت 27 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الأحد 28 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الاثنين 29 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الثلاثاء 30 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.