شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف عمليات المرور لمتابعة آثار الرياح المحملة بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت غرف عمليات المرور الرئيسية والفرعية بجميع المحافظات درجة الاستعداد للقصوى استعدادا لمواجهة الآثار السلبية فى ظل موجة تقلبات الطقس وما تتضمنه من رياح شديدة محملة بأتربة تعيق الرؤية أمام السائقين.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور الشبورة المائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على تشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 30 مارس 2021، حيث يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).