شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تؤكد استمرار انخفاض الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الموجه الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الحذر فى نوعية الملابس وعدم ارتداء الملابس الصيفية خاصة وأن الأجواء باردة ليلا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أننا فى بدايات فصل الربيع والذى يستمر قرابة 3 أشهر ومعروف عن سماته التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميًا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 30 مارس 2021، كما يلى:

- اليوم الجمعة 26 مارس:

** فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

** شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

** نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد

- يوم السبت 27 مارس:

** شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

** نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الأحد 28 مارس:

** شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

** نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الاثنين 29 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

** نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الثلاثاء 30 مارس:

** شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

** نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.