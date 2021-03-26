شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تحتفل بأم الشهيد بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد المرأة المصرية، أقام فرع ثقافة سوهاج إحتفالية لتكريم أمهات الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة والأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا،

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري ثم قدمت بعض الفقرات والأغانى الوطنية للشباب، كما تم تكريم ٣٠ أم

وعلى هامش الإحتفالية تم إفتتاح معرض فن تشكيلي بقصر ثقافة سوهاج شارك فيه العديد من الرواد والفنانين وضم ٤٠ عمل فنى متنوع ما بين البورتريه ومناظر طبيعية، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة.