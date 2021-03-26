شكرا لقرائتكم خبر عن حياة جديدة لنزلاء مؤسسة الأحداث بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات اليوم الثقافي والفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة المحلة بعنوان «حياة جديدة»،

وفي إطار اهتمامها بتحقيق أسس التوجيه، والإصلاح، والتقويم، والتأهيل الاجتماعي، والثقافي للأحداث،

استقبل القصر الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بمدينة المحلة حيث بدأت فعاليات اليوم بكلمة من د. علاء عبدالفتاح مدير مكتب الدفاع الإجتماعي بمدينة سمنود،

والذي أكد على ضرورة أن يراجع الانسان أعماله، ويسعى جاهدا في تصحيح مساره اذا لزم الأمر، وتابع «لابد للتغيير أن يكون له بدايات، ومكونات، بشرط أن تكون في إطار من الإيجابية، وأن تبتعد عن السلبية»، وشدد قائلا «اياك أن تستسلم، أو أن ترى الصورة بشكل قاتم، فلن يقودك ذلك إلا إلى اليأس».

استعرض الشيخ حسن حشاد الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، السيرة الذاتية للعالم توماس أديسون، مشيرا إلا أنه فشل في محاولة صنع المصباح الكهربائي أكثر من 100 مرة، إلا أنه استطاع في نهاية الأمر أن يصبح من أهم علماء العالم عن طريق العمل والمحاولة وعدم اليأس،

وتابع موجها كلامه لنزلاء مؤسسة الأحداث «عليكم بخلق الدافع والهدف، وأن يكون سعيك نابع من داخلك»،

وفي نهاية اليوم استمتع الحاضرون بباقة منوعة من الأبيات والقصائد الوطنية، قدمها الشاعر عبدالمنعم الحريري تحت عنوان «تحيا مصر»، فيما اشعلت فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للفنون الشعبية الأجواء، بعد تألقها في تقديم الاستعراضات الراقصة والتابلوهات الفنية، التي عبرت بشكل كبير عن فولكلور محافظة الغربية ومن بينها رقصات «الفرح» و«التنورة» و«عمال المحلة».