شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد دكتور كلية الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الإعلاميين علي صفحتها الرسمية فيسبوك، إن مجلس نقابة الإعلاميين تابع ببالغ الدهشه والتعجب والاستنكار مانشره احد اعضاء هيئة التدريس بكلية الاعلام بجامعة القاهره عبر صفحته الرسمية صباح اليوم الخميس متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصرى

والذي تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لاستاذ جامعي ان يستخدمه مخالفا في ذلك الاساليب النقدية المهنيه والعلمية

وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلي سب وقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماويه والمواثيق الإعلاميه باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند

إن مجلس نقابة الاعلاميين لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الاعلام المصري ورجالاته الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية

وعليه فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية(الجنائية-التأديبية) تجاه هذا الشخص الذي أخطأ وعن عمد في حق الاعلاميين والاعلام المصرى وكأنه مدفوع بلاوعي أو تفكير فيما يقول .