شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الخميس، بمخزن كماليات سيارات بمنطقة محرم بك دائرة حي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمخزن بالطابق الأرضي بشارع المأمون.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك برفقة ٤ سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

تبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع اكسسوارات السيارات بالطابق الأرضي بعقار بشارع الكنوز متفرع من شارع المأمون وسط الإسكندرية.

تم محاصرة النيران وإطفاءها ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار. فيما رجحت المعاينات الأولية أن يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكان رواد موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» تداولوا مقطع فيديو يبين نشوب الحريق ارتفاع السنة اللهب وسط حالة من الفزع بين المواطنين.

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو

عاجل| السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية- صور وفيديو