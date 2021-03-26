السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمخزن كماليات سيارات وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكّنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الخميس، بمخزن كماليات سيارات بمنطقة محرم بك دائرة حي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.
تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمخزن بالطابق الأرضي بشارع المأمون.
انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك برفقة ٤ سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.
تبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع اكسسوارات السيارات بالطابق الأرضي بعقار بشارع الكنوز متفرع من شارع المأمون وسط الإسكندرية.
تم محاصرة النيران وإطفاءها ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار. فيما رجحت المعاينات الأولية أن يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
وكان رواد موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» تداولوا مقطع فيديو يبين نشوب الحريق ارتفاع السنة اللهب وسط حالة من الفزع بين المواطنين.