شكرا لقرائتكم خبر عن «شبورة وعاصفة ملاحية» الأرصاد الجوية تحذر من الطقس بدءًا من الجمعة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 26 مارس وحتى الثلاثاء 30 فبراير وأكدت أنه الطقس الشتوي مازال مستمرا رغم بداية الربيع وذلك بسبب استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الشهر.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، حيث يسوط الطقس البارد على معظم أنحاء البلاد، وناشدت السائقين بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب انتشار الشبورة.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الإضرابات الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والتي تصل حد العاصفة يومي السب والأحد، مطالبة بعدم الخروج للصيد أو الملاحة في تلك الأجواء.

وفيما يلى خريطة الطقس والظواهر الجوية من الجمعة 26 مارس وحتى الثلاثاء المقبل:

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة ( 40% تقريبا )

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتكون سرعة الرياح (50: 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3: 4 متر)

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون سرعة الرياح (70: 80 كم/س)، وارتفاع الأمواج من ( 3.5: 5.5 متر) .

شبورة مائية خفيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتكون سرعة الرياح (75: 85 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (4: 6 متر) .

شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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