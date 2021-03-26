شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها بطء التقاضي.. وزير قطاع الأعمال الأسبق يرصد عقبات الاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق أن هناك 8 عقبات أساسية تعد الأخطر أمام الاستثمار في مصر.

وأوضح «خطاب» أن الأولى والأخطر تتمثل في التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية التي يلزم الحصول منها على موافقات على مشروعه وأهمها: هيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة الرقابة الصناعية , والبيئة , والدفاع المدني , والتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وأضاف الوزير في ورقة بحثية نشرها مؤخرًا بمجلة معهد التخطيط القومى وحصلت المصرى اليوم على نسخة منها أنه كان قد تم تبنى فكرة الشباك الواحد منذ عام 1994 على أساس أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة. إلا أنه في التطبيق العملى لا يزال المستثمر يدور حول جميع هذه الأجهزة ولا يحصل على التراخيص اللازمة إلا بشق الأنفس وبتكلفة عالية ووقت طويل غير مبرر. ولكى يفلت من هذه التعقيدات غالباً ما يضطر إلى دفع أموال لا يحصل مقابلها على إيصال من خزانة الجهة المتعامل معها.

وذكر مختار خطاب انه يلى ذلك إرتفاع أسعار الأراضى الصناعية وكثرة الجهات صاحبة الولاية عليها، واتجار الوسطاء في الأراضي الصناعية في كثير من الحالات مما يجعل إرتفاع أسعار الحصول عليها سبباً في عزوف المستثمرين عن الإستثمار.

ويرتبط بما تقدم البطء الشديد في استكمال مد المناطق الصناعية بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للصناعة، وعامل آخر هو ارتفاع أثمان الغاز الطبيعى والكهرباء عن الأسعار العالمية. ففى الوقت الذي يبلغ فيه السعر العالمى للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الآن 2.3 دولار، فإن سعر توريده للصناعة المصرية يبلغ نحو 5 دولار، وهذه الأسعار تجعل المستثمرين في مصر في وضع غير تنافسي مع المستثمرين في الدول الأخرى، هذا فضلاً عن إرتفاع تكلفة توصيل هذه المرافق (المقايسات).

وأكد خطاب انه هناك ايضا تعقد نظم الضرائب والجمارك، خصوصًا نظام فض المنازعات وطول إجراءاتها وافتراض كثير من العاملين في هذه الأجهزة، في كثير من الحالات، أن المتعامل معها سىّء النية ومتهرب أو يسعى، ناهيك عن عدم استقرار هذه الأنظمة وكثرة تغيرها مما يربك المستثمرين.

وأوضح أن العام التالى هو صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه عن التكاليف التي يتحملها المستثمرون المنافسون الذين يستثمرون في الأسواق الأخرى القريبة والبعيدة، ثم عدم إحترام التعاقدات الحكومية، ما يثير ذعر المستثمرين وجعلهم يعزفون عن الإستثمار في مصر. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو تراجع الحكومة عن بعض عقود بيع الشركات العامة للمستثمرين بالقطاع الخاص، وهو ما يزعزع ثقة المستثمرين في مناخ الإستثمار في مصر بطء التقاضى وطول الإجراءات، ولم تحقق لجان فض المنازعات مع المستثمرين ما يطمئن المستثمرين بشكل واضح.