شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية تناشد بسرعة التصالح فى المخالفات قبل 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة: أكثر من 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

وزير الرى: حريصون على استكمال مفاوضات سد النهضة والحفاظ على حقوقنا المائية

الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 6 أمتار

وزير التعليم: هدفنا إحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفى

وزيرة الصحة تعلن انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20%

الصحة: 76.7% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

التعليم: اجتياز من حضر امتحان الترم الأول لثانوى عام وامتحان تكميلى لمن تغيب بعذر

التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة التصالح بمخالفات البناء قبل 31 مارس

جدول امتحانات شهر مايو لطلاب الثانوى العام.. اعرف التفاصيل

التأمينات تؤكد استمرار صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

التعليم تتيح تسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين للعمل بلجان امتحانات الثانوية