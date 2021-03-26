شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: اليابان تدعم المنظومة فى التحول الرقمى لمدة عامين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسم صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة قررت تعزيز التعاون الفني مع جايكا اليابانية، للاستفادة من التجربة اليابانية في التأمين الصحى، موضحا أن اليابان تقدم دعم فنى خلال عامين ونصف للهيئة خلال تطبيق المراحل الأولى من التأمين الصحى الشامل.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن التجربة اليابانية في التأمين الصحى الشامل هي أكثر التجارب العالمية الناجحة، موضحًا أن الغرض من التعاون مع اليابان في التأمين الصحى الشامل هو الاستدامة في التكنولوجيا والتحول الرقمى والحكومة.

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إلى أن محاور التعاون مع اليابان يتمثل في متابعة الجودة والتحول الرقمى حيث يضمن لنا في المستقبل جودة الخدمة الطبية لا يحدث لها تدهور، ومتابعة تقديم الخدمة للمواطن المصرى.